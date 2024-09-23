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وزير التربية لـ #الجديد: لبنان يتعرض لعدوان همجي جديد وهذه المرة الامور تتجه نحو الأسوأ ودور وزارة التربية فتح المدارس لإيواء النازحين ونعالج هذا الوضع مع لجنة الطوارئ المنعقدة في السراي
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الكرملين: قلقون جداً من التصعيد بين إسرائيل وحزب الله
2024-09-23 | 06:20
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الكرملين: قلقون جداً من التصعيد بين إسرائيل وحزب الله
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