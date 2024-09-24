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وسائل إعلام إسرائيلية: أنباء عن إصابة منزل في مدينة طمرة شمالي "إسرائيل" جراء سقوط صاروخ من لبنان
2024-09-24 | 01:18
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وسائل إعلام إسرائيلية: أنباء عن إصابة منزل في مدينة طمرة شمالي "إسرائيل" جراء سقوط صاروخ من لبنان
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وسائل إعلام إسرائيلية: أنباء عن إصابة منزل في مدينة طمرة شمالي "إسرائيل" جراء سقوط صاروخ من لبنان
محليات
عربي و دولي
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