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شرطة العدو: تلقينا أنباء عن سقوط شظايا صواريخ إعتراضية في مناطق عدة بالجليل وإصابة عدد من الأشخاص
2024-09-24 | 01:57
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شرطة العدو: تلقينا أنباء عن سقوط شظايا صواريخ إعتراضية في مناطق عدة بالجليل وإصابة عدد من الأشخاص
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شرطة العدو: تلقينا أنباء عن سقوط شظايا صواريخ إعتراضية في مناطق عدة بالجليل وإصابة عدد من الأشخاص
محليات
عربي و دولي
العدو:
تلقينا
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الأشخاص
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