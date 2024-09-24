إعلام العدو: إستقبلنا 7 إصابات جراء القصف على الشمال

ناطق باسم جيش العدو يجدد دعوته للسكان اللبنانيين للابتعاد عن أماكن ومباني حزب الله

ناطق باسم جيش العدو يجدد دعوته للسكان اللبنانيين للابتعاد عن أماكن ومباني حزب الله