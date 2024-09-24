الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في كريات شمونة وتل حاي في إصبع الجليل شمالي "إسرائيل"

نداء الى الأهالي في ⁧‫بعلبك الهرمل: "تم تفعيل غرفة ادارة مخاطر الكوارث يمكنكم التواصل على الخط الساخن لأي مساعدة:71017261"

نداء الى الأهالي في ⁧‫بعلبك الهرمل: "تم تفعيل غرفة ادارة مخاطر الكوارث يمكنكم التواصل على الخط الساخن لأي مساعدة:71017261"