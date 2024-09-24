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نداء الى الأهالي في بعلبك الهرمل: "تم تفعيل غرفة ادارة مخاطر الكوارث يمكنكم التواصل على الخط الساخن لأي مساعدة:71017261"
ناطق باسم جيش العدو يجدد دعوته للسكان اللبنانيين للابتعاد عن أماكن ومباني حزب الله
ناطق باسم جيش العدو يجدد دعوته للسكان اللبنانيين للابتعاد عن أماكن ومباني حزب الله
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مساعد الرئيس الإيراني جواد ظريف لـ "NBC NEWS": نريد أن نتجه نحو عالم أكثر سلاماً وإستقراراً
2024-09-24 | 04:02
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مساعد الرئيس الإيراني جواد ظريف لـ "NBC NEWS": نريد أن نتجه نحو عالم أكثر سلاماً وإستقراراً
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