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لا صحة للمعلومات المتداولة عن غارة إسرائيلية استهدفت منطقة الليلكي في الضاحية الجنوبية
لا صحة للمعلومات المتداولة عن غارة إسرائيلية استهدفت منطقة الليلكي في الضاحية الجنوبية
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"يديعوت أحرونوت" عن رئيس بلدية صفد: نصف سكان المدينة لا ملاجئ مناسبة لديهم تحميهم من الصواريخ
2024-09-24 | 05:35
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"يديعوت أحرونوت" عن رئيس بلدية صفد: نصف سكان المدينة لا ملاجئ مناسبة لديهم تحميهم من الصواريخ
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