القناة 12 الإسرائيلية: إصابة شخص بجروح متوسطة في محيط حيفا نتيجة القصف الأخير من لبنان

لا صحة للمعلومات المتداولة عن غارة إسرائيلية استهدفت منطقة الليلكي في الضاحية الجنوبية

لا صحة للمعلومات المتداولة عن غارة إسرائيلية استهدفت منطقة الليلكي في الضاحية الجنوبية

لا صحة للمعلومات المتداولة عن غارة إسرائيلية استهدفت منطقة الليلكي في الضاحية الجنوبية

إعلام العدو: المستهدف في بيروت مخرب كبير لكنه ليس من الأسماء المعروفة

إعلام العدو: المستهدف في بيروت مخرب كبير لكنه ليس من الأسماء المعروفة

إعلام العدو: المستهدف في بيروت مخرب كبير لكنه ليس من الأسماء المعروفة

مصادر أمنية في لبنان لرويترز: مصير القيادي في حزب الله المستهدف في غارة بيروت غير واضح