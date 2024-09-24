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عربي و دولي
إي بي سي عن كيربي: نحث إسرائيل على تجنب حرب شاملة مع لبنان
2024-09-24 | 10:38
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إي بي سي عن كيربي: نحث إسرائيل على تجنب حرب شاملة مع لبنان
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إي بي سي عن كيربي: نحث إسرائيل على تجنب حرب شاملة مع لبنان
عربي و دولي
كيربي:
إسرائيل
شاملة
لبنان
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جيش العدو : رصدنا إطلاق 20 صاروخاً من جنوب لبنان
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