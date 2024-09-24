اردوغان: هناك مجزرة مستمرة في قطاع غزة منذ 353 يوماً تسببت بمقتل 41 ألف شخص حتى الآن

هآرتس: رصد إطلاق نحو 220 صاروخاً من لبنان وهو أكبر عدد يطلقه حزب الله منذ بداية الحرب