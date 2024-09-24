امير قطر: إسرائيل تعرف أن الحرب لن تجلب السلام وعليها إيقاف الحرب على غزة ولبنان

بري: سياسة الإغتيالات الإسرائيلية العابرة للحدود وارتكاب المجازر اليومية في غزة ولبنان تدلل على تصميم إسرائيل المضي بالتصعيد العسكري وافشالها اي مسعى لوقف الحرب