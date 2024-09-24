هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر بالإدارة الأميركية: نجري محادثات مع المسؤولين في لبنان وإسرائيل من أجل التهدئة

بو حبيب: ليس من حلول دولية لوقف الهجمات الإسرائيلية

بو حبيب: ليس من حلول دولية لوقف الهجمات الإسرائيلية

بو حبيب: ليس من حلول دولية لوقف الهجمات الإسرائيلية

بو حبيب: خطاب بايدن أمام الأمم المتحدة حول لبنان كان مخيبا للآمال

بو حبيب: خطاب بايدن أمام الأمم المتحدة حول لبنان كان مخيبا للآمال

بو حبيب: خطاب بايدن أمام الأمم المتحدة حول لبنان كان مخيبا للآمال

بوحبيب: لبنان لا يستطيع بمفرده إنهاء القتال ويحتاج إلى مساعدة أميركا

بوحبيب: لبنان لا يستطيع بمفرده إنهاء القتال ويحتاج إلى مساعدة أميركا

بوحبيب: لبنان لا يستطيع بمفرده إنهاء القتال ويحتاج إلى مساعدة أميركا

وزير الخارجية عبدالله بوحبيب: الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة التي يمكنها أن تحدث فرقا في الشرق الأوسط