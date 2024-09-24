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وزير الخارجية الإيراني: لا تستهينوا أبدا بقدرة حزب الله على الدفاع عن لبنان ضد أي عدوان والحزب قادر على تسوية قواعد ومستعمرات الكيان الإسرائيلي بالأرض
2024-09-24 | 15:52
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وزير الخارجية الإيراني: لا تستهينوا أبدا بقدرة حزب الله على الدفاع عن لبنان ضد أي عدوان والحزب قادر على تسوية قواعد ومستعمرات الكيان الإسرائيلي بالأرض
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