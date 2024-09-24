الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

عربي و دولي

الرئيس الإيراني: نريد السلام للجميع ونطالب بوقف العدوان فوراً

2024-09-24 | 17:01
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
الرئيس الإيراني: نريد السلام للجميع ونطالب بوقف العدوان فوراً
الرئيس الإيراني: نريد السلام للجميع ونطالب بوقف العدوان فوراً

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، خلال كلمته في الأمم المتحدة بنيويورك أن طهران مستعدة للتعاون مع المشاركين في الاتفاق النووي بشرط تنفيذ الالتزامات بحسن نية.

واعتبر أن انسحاب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب من الاتفاق يعكس نهجاً سياسياً مليئاً بالتهديدات، مشدداً على أن إيران ليست من فرض العقوبات على الولايات المتحدة.

وأشار بزشكيان إلى أن المنطقة تعاني من الحروب والتوترات والإرهاب، وأن إيران تسعى إلى السلام ولا تسعى إلى النزاع مع أي طرف.

كما أوضح أن بلاده لم تبدأ حرباً قط، بل دافعت عن نفسها ضد العدوان الخارجي، محذراً من أن وجود القوى الأجنبية يؤدي إلى عدم الاستقرار.

وفي سياق متصل، أدان الرئيس الإيراني ما وصفه بإبادة جماعية تقوم بها إسرائيل تحت ذريعة الدفاع عن النفس، مطالباً بوقف العدوان على غزة فوراً.

وقال: نريد السلام للجميع ولا نسعى إلى الحرب أو الخلاف مع أي طرف.

الرئيس الإيراني: نريد السلام للجميع ونطالب بوقف العدوان فوراً

عربي و دولي

مسعود بزكشيان

إسرائيل

إيران

طهران

الولايات المتحدة الأميركية

لبنان

حرب غزة

العودة الى الأعلى
Aljadeed
إعلام العدو: احترقت جميع أجهزة التلفاز والثلاجات المقدمة إلى ملاجئ كريات شمونه بعد سقوط صاروخ في المدينة
جيش العدو: نقصف الآن أهدافاً لحزب الله في جنوب لبنان

اقرأ ايضا في عربي و دولي

"مناورة برّية".. وتعليق من غالانت!
Play
18:33

"مناورة برّية".. وتعليق من غالانت!

قال وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت، اليوم الثلاثاء، إن جيش العدو الإسرائيلي لديه خطط جاهزة لشن مزيد من الضربات على حزب الله. وفق تعبيره.

18:33

"مناورة برّية".. وتعليق من غالانت!

قال وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت، اليوم الثلاثاء، إن جيش العدو الإسرائيلي لديه خطط جاهزة لشن مزيد من الضربات على حزب الله. وفق تعبيره.

وزير خارجية لبنان يوجه رسائل "بالجملة" لأميركا بعد الأحداث الأخيرة!
17:09

وزير خارجية لبنان يوجه رسائل "بالجملة" لأميركا بعد الأحداث الأخيرة!

​اعتبر وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب أنّ "خطاب الرئيس الأميركي جو بايدن أمام الأمم المتحدة حول لبنان كان مخيّبًا للآمال".

17:09

وزير خارجية لبنان يوجه رسائل "بالجملة" لأميركا بعد الأحداث الأخيرة!

​اعتبر وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب أنّ "خطاب الرئيس الأميركي جو بايدن أمام الأمم المتحدة حول لبنان كان مخيّبًا للآمال".

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024