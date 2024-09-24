الرئيس الإيراني: نريد السلام للجميع ونطالب بوقف العدوان فوراً

واعتبر أن انسحاب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب من الاتفاق يعكس نهجاً سياسياً مليئاً بالتهديدات، مشدداً على أن إيران ليست من فرض العقوبات على الولايات المتحدة.

وأشار بزشكيان إلى أن المنطقة تعاني من الحروب والتوترات والإرهاب، وأن إيران تسعى إلى السلام ولا تسعى إلى النزاع مع أي طرف.

كما أوضح أن بلاده لم تبدأ حرباً قط، بل دافعت عن نفسها ضد العدوان الخارجي، محذراً من أن وجود القوى الأجنبية يؤدي إلى عدم الاستقرار.

وفي سياق متصل، أدان الرئيس الإيراني ما وصفه بإبادة جماعية تقوم بها إسرائيل تحت ذريعة الدفاع عن النفس، مطالباً بوقف العدوان على غزة فوراً.

وقال: نريد السلام للجميع ولا نسعى إلى الحرب أو الخلاف مع أي طرف.