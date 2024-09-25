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عربي و دولي
إذاعة جيش العدو: صاروخ من لبنان يستهدف تل أبيب لأول مرة في الحرب
2024-09-25 | 00:44
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إذاعة جيش العدو: صاروخ من لبنان يستهدف تل أبيب لأول مرة في الحرب
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عربي و دولي
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