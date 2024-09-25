موقع واللا الاسرائيلي: نتنياهو يقرر تأجيل سفره إلى نيويورك ودعوة الوزراء وقادة المؤسسة العسكرية لمشاورات أمنية

معلومات الجديد: يصل الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان الى بيروت خلال ساعة على ان يتوجه ليجتمع مع قائد الجيش جوزيف عون في اليرزة لمناقشة الوضع الأمني المستجد