"يجهّز للعملية البرّية"... جيش العدو يتحدث عن مرحلة جديدة؟!

كشف رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري لـ صحيفة "الشرق الأوسط" عن قيامه بمساعٍ جدية مع أطراف دولية، منها الولايات المتحدة، لاحتواء التصعيد الإسرائيلي الأخير.



​واعتبر بري أن الساعات الـ24 المقبلة ستكون حاسمة في تحديد نجاح هذه الجهود.



وأوضح أن الاتصالات تجري بالتنسيق مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وأن لبنان يتمسك بثوابته.



وفيما يخص إمكانية فصل جبهتي لبنان وغزة، أكد أن الحل المطروح يراعي التكامل بين الملفين، مشيراً إلى أنه يستند إلى اتفاقات سابقة.