الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

عربي و دولي

"يجهّز للعملية البرّية"... جيش العدو يتحدث عن مرحلة جديدة؟!

2024-09-25 | 07:39
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
&quot;يجهّز للعملية البرّية&quot;... جيش العدو يتحدث عن مرحلة جديدة؟!
"يجهّز للعملية البرّية"... جيش العدو يتحدث عن مرحلة جديدة؟!

أكد قائد قيادة المنطقة الشمالية في جيش العدو الإسرائيلي أن "الحملة دخلت مرحلة جديدة وعلينا الاستعداد لعملية برية"، مشدداً على أهمية جاهزية القوات لتغيير الوضع الأمني وإعادة سكان الشمال.

في سياق متصل، أفادت مصادر عسكرية لصحيفة الإيكونوميست بأن "هناك خطة للتوغل بري في جنوب لبنان، مع تصاعد التهديدات من جيش العدو الإسرائيلي ضد حزب الله، وسط استمرار الضربات المتبادلة عبر الحدود". ومصادر الصحيفة أكدت أن "العملية تتضمن الاستيلاء على مناطق تمتد لعدة أميال داخل الأراضي اللبنانية".

مقالات ذات صلة
"يجهّز للعملية البرّية"... جيش العدو يتحدث عن مرحلة جديدة؟!

محليات

عربي و دولي

الجيش الإسرائيلي

جنوب لبنان

إسرائيل

الحدود الجنوبية

العملية البرّية

لبنان

حزب الله

العودة الى الأعلى
Aljadeed
بري: أمامنا 24 ساعة حاسمة للتهدئة!
قائد قيادة المنطقة الشمالية بجيش الإحتلال: دخلنا مرحلة أخرى من الحملة وعلينا الاستعداد بقوة لعملية برية

اقرأ ايضا في عربي و دولي

بـ صواريخ فادي: بيانات الحزب تكشف العمليات!
09:02

بـ صواريخ فادي: بيانات الحزب تكشف العمليات!

صدر عن حزب الله البيان التالي:

09:02

بـ صواريخ فادي: بيانات الحزب تكشف العمليات!

صدر عن حزب الله البيان التالي:

بري: أمامنا 24 ساعة حاسمة للتهدئة!
08:18

بري: أمامنا 24 ساعة حاسمة للتهدئة!

كشف رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري لـ صحيفة "الشرق الأوسط" عن قيامه بمساعٍ جدية مع أطراف دولية، منها الولايات المتحدة، لاحتواء التصعيد الإسرائيلي الأخير.

​واعتبر بري أن الساعات الـ24 المقبلة ستكون حاسمة في تحديد نجاح هذه الجهود.

وأوضح أن الاتصالات تجري بالتنسيق مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وأن لبنان يتمسك بثوابته.

وفيما يخص إمكانية فصل جبهتي لبنان وغزة، أكد أن الحل المطروح يراعي التكامل بين الملفين، مشيراً إلى أنه يستند إلى اتفاقات سابقة.

08:18

بري: أمامنا 24 ساعة حاسمة للتهدئة!

كشف رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري لـ صحيفة "الشرق الأوسط" عن قيامه بمساعٍ جدية مع أطراف دولية، منها الولايات المتحدة، لاحتواء التصعيد الإسرائيلي الأخير.

​واعتبر بري أن الساعات الـ24 المقبلة ستكون حاسمة في تحديد نجاح هذه الجهود.

وأوضح أن الاتصالات تجري بالتنسيق مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وأن لبنان يتمسك بثوابته.

وفيما يخص إمكانية فصل جبهتي لبنان وغزة، أكد أن الحل المطروح يراعي التكامل بين الملفين، مشيراً إلى أنه يستند إلى اتفاقات سابقة.

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024