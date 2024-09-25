"يجهّز للعملية البرّية"... جيش العدو يتحدث عن مرحلة جديدة؟!
أكد قائد قيادة المنطقة الشمالية في جيش العدو الإسرائيلي أن "الحملة دخلت مرحلة جديدة وعلينا الاستعداد لعملية برية"، مشدداً على أهمية جاهزية القوات لتغيير الوضع الأمني وإعادة سكان الشمال.
في سياق متصل، أفادت مصادر عسكرية لصحيفة الإيكونوميست بأن "هناك خطة للتوغل بري في جنوب لبنان، مع تصاعد التهديدات من جيش العدو الإسرائيلي ضد حزب الله، وسط استمرار الضربات المتبادلة عبر الحدود". ومصادر الصحيفة أكدت أن "العملية تتضمن الاستيلاء على مناطق تمتد لعدة أميال داخل الأراضي اللبنانية".