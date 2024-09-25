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يسرائيل هيوم: نتنياهو أخبر الوزراء بانه منح وزير الشؤون الاستراتيجية اخبار اميركا أن إسرائيل مستعدة لوقف إطلاق نار مؤقت في لبنان
يسرائيل هيوم: نتنياهو أخبر الوزراء بانه منح وزير الشؤون الاستراتيجية اخبار اميركا أن إسرائيل مستعدة لوقف إطلاق نار مؤقت في لبنان
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جيش العدو الإسرائيلي: سيتم تجنيد لواءين احتياطيين للقيام بمهام عملياتية في الشمال
2024-09-25 | 08:42
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جيش العدو الإسرائيلي: سيتم تجنيد لواءين احتياطيين للقيام بمهام عملياتية في الشمال
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