جيش العدو الإسرائيلي: سيتم تجنيد لواءين احتياطيين للقيام بمهام عملياتية في الشمال

مراسل الجديد: عناصر مركز الدفاع المدني في راشيا الفخار تلقوا اتصالاً يبلغهم بوجوب إخلائه وتم نقل الاليات الى ساحة الكنيسة

مراسل الجديد: عناصر مركز الدفاع المدني في راشيا الفخار تلقوا اتصالاً يبلغهم بوجوب إخلائه وتم نقل الاليات الى ساحة الكنيسة

مراسل الجديد: عناصر مركز الدفاع المدني في راشيا الفخار تلقوا اتصالاً يبلغهم بوجوب إخلائه وتم نقل الاليات الى ساحة الكنيسة

يسرائيل هيوم: نتنياهو أخبر الوزراء بانه منح وزير الشؤون الاستراتيجية اخبار اميركا أن إسرائيل مستعدة لوقف إطلاق نار مؤقت في لبنان