بلينكن: للضغط على إيران لوقف تأجيج التصعيد

أشار وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الى أن "خطر التصعيد في المنطقة حاد و نركز بشدة على ذلك"، معتبراً أن "الدبلوماسية وجهودنا المنسقة ضرورية لمنع المزيد من التصعيد وتمهيد الطريق لمزيد من السلام والاستقرار".