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مراسلة الجديد: سلسلة غارات على الهرمل غارة على محيط مدينة بعلبك قرب المدرسة الكندية وغارة خلف مستشفى دار الامل الجامعي في دورس
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يسرائيل هيوم عن مصدر سياسي: جهود أميركية فرنسية لوقف التصعيد في الأراضي اللبنانية
2024-09-25 | 11:11
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يسرائيل هيوم عن مصدر سياسي: جهود أميركية فرنسية لوقف التصعيد في الأراضي اللبنانية
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سياسي:
أميركية
فرنسية
التصعيد
الأراضي
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