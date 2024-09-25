يسرائيل هيوم: إسرائيل مستعدة لإبرام اتفاق وإذا رفض حزب الله فإنها ستنال الشرعية لعمليتها

مراسلة الجديد: سلسلة غارات على الهرمل غارة على محيط مدينة بعلبك قرب المدرسة الكندية وغارة خلف مستشفى دار الامل الجامعي في دورس

مراسلة الجديد: سلسلة غارات على الهرمل غارة على محيط مدينة بعلبك قرب المدرسة الكندية وغارة خلف مستشفى دار الامل الجامعي في دورس