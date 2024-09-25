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الأبيض للجديد: نحن في أزمة تمر على الجميع وعلينا أن نتعاون من أجل تخطيها
الأبيض للجديد: نحن في أزمة تمر على الجميع وعلينا أن نتعاون من أجل تخطيها
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صفارات الإنذار تدوي في إيلات جنوب إسرائيل
2024-09-25 | 13:23
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صفارات الإنذار تدوي في إيلات جنوب إسرائيل
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