مصادر دبلوماسية في نيويورك للجديد: لبنان طلب ربط الجنوب بغزة واسرائيل طالبت بخفض مدة وقف اطلاق النار الى خمسة اسابيع

وزارة الصحة: غارات العدو الإسرائيلي واعتداءاته طيلة هذا اليوم على بلدات وقرى محافظة النبطية أدت إلى استشهاد 20 شخصا وإصابة 88 بجروح

وزارة الصحة: غارات العدو الإسرائيلي واعتداءاته طيلة هذا اليوم على بلدات وقرى محافظة النبطية أدت إلى استشهاد 20 شخصا وإصابة 88 بجروح