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واشنطن بوست نقلا عن مسؤولين أميركيين: سنعزز قدرات الدفاع الجوي لإسرائيل إذا وقع هجوم ساحق عليها
2024-09-25 | 17:35
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واشنطن بوست نقلا عن مسؤولين أميركيين: سنعزز قدرات الدفاع الجوي لإسرائيل إذا وقع هجوم ساحق عليها
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