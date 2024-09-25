نائب المبعوث الأميركي بالأمم المتحدة: القرار 1701 هو المسار الوحيد لوقف التصعيد

مصادر دبلوماسية للجديد: الاجتماعات التحضيرية لجلسة الجمعة تقوم على التوصل الى اتفاق رضائي يترجم في قرار يصدر عن مجلس الامن لوقف اطلاق النار في لبنان وغزة ويؤسس لمسارات حلول سياسية