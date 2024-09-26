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عربي و دولي

البنتاغون: اجتياح لبنان أمر يعود إلى الإسرائيليين

2024-09-25 | 21:28
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البنتاغون: اجتياح لبنان أمر يعود إلى الإسرائيليين
البنتاغون: اجتياح لبنان أمر يعود إلى الإسرائيليين

قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، اليوم الأربعاء، إن الاجتياح البري للبنان أمر يعود إلى الإسرائيليين، ونفت تقديم دعم استخباري لتل أبيب في هجومها الذي تقول إنه يستهدف إبعاد حزب الله عن الحدود، وعودة سكان مستوطنات الشمال.

 

وصرحت متحدثة باسم الوزارة أنه لا توجد مؤشرات على اجتياح وشيك، وأن واشنطن لا تزال تعتقد أن هناك فرصة لحل دبلوماسي يمنع اندلاع حرب شاملة، معتبرة أن ما تفعله إسرائيل "عملية دفاعية" ضد حزب الله.

كما قالت المتحدثة إن الجيش الأميركي لا يشارك في العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان، وأضافت أن قواته بالمنطقة موجودة للدفاع عن إسرائيل إن احتاج الأمر.

من جهتها، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر مطلعة أن البنتاغون يعتقد أن الهجوم البري قد يتم خلال أيام، لكنه يرى في المقابل أن وضع الجيش الإسرائيلي الحالي لا يسمح له باجتياح لبنان.

وقالت المصادر إن الجيش الإسرائيلي يحتاج إلى نقل مزيد من القوات إلى مواقع معينة.

وتواترت في الساعات الماضية تصريحات المسؤولين السياسيين والقادة العسكريين الإسرائيليين بشأن توغل بري محتمل في لبنان.

وكانت وزارة الدفاع الأميركية قالت في وقت سابق إنها استقدمت قوات إضافية إلى المنطقة، وشددت على أن الهدف من ذلك تنظيم عمليات إجلاء محتملة لأميركيين من لبنان.

والاثنين، بدأت إسرائيل عدوانا جويا واسعا على لبنان أسفر حتى الآن عن مقتل ما يزيد عن 600 شخص وإصابة ألفين آخرين، معظمهم مدنيون، فضلا عن الدمار الكبير في المناطق السكنية والبنية التحتية.

البنتاغون: اجتياح لبنان أمر يعود إلى الإسرائيليين

عربي و دولي

وزارة الدفاع الأميركية

الجيش الأميركي

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