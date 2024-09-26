"- متفائلون بتوقيع إسرائيل ولبنان على اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 21 يوما.- حزب الله لن يوقع بشكل مباشر على اتفاق وقف إطلاق النار.- نتوقع أنه إذا وافقت الحكومة اللبنانية على الاتفاق فستتمكن من إقناع حزب الله".