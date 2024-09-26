وزير الخارجية السوري: مستعدون لتقديم الدعم للبنان ويجب منع "إسرائيل" من توسيع الحرب في المنطقة

"الوطني الحر": الفريق الحاكم في إسرائيل يقوم بكل الإستفزازات لتوسيع مدى الحرب ضد لبنان وهو ما يستوجب تأكيد التضامن بين اللبنانيين في كل الميادين في مواجهة العدوان