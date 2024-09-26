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القناة 12 الإسرائيلية: نتنياهو أمر الجيش الإسرائيلي بتخفيف الهجمات في لبنان على خلفية محادثات وقف إطلاق النار
2024-09-26 | 03:42
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القناة 12 الإسرائيلية: نتنياهو أمر الجيش الإسرائيلي بتخفيف الهجمات في لبنان على خلفية محادثات وقف إطلاق النار
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القناة 12 الإسرائيلية: نتنياهو أمر الجيش الإسرائيلي بتخفيف الهجمات في لبنان على خلفية محادثات وقف إطلاق النار
محليات
عربي و دولي
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