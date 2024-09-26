مكتب نتنياهو نفى الأنباء بشأن وقف إطلاق النار في لبنان: أمر الجيش باستمرار القتال

تناقلت وسائل إعلام أميركية وإسرائيلية أنباء متضاربة عن مبادرة وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله التي أطلقتها الولايات المتحدة وعدد من الدول الغربية والعربية وتقضي بالدخول في هدنة تدوم 21 يوما وتفضي إلى تسوية سياسية.

كما أثار الحديث عن المقترح ردود فعل متباينة في الداخل الإسرائيلي، فقد قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد إن على إسرائيل أن تعلن أنها تقبل مقترح وقف إطلاق النار "لكن لمدة 7 أيام فقط ".



كما أكد على أن أي اقتراح يجب أن يسمح لسكان الشمال بالعودة لمنازلهم فورا ويؤدي لتجديد مفاوضات صفقة الأسرى في غزة، مشددا على ضرورة رفض أي اتفاق لا يتضمن إبعاد حزب الله عن حدود إسرائيل الشمالية، على حد قوله.



من ناحية أخرى، نفى مكتب نتنياهو الأنباء عن وقف إطلاق النار في لبنان مؤكدا أنها "غير صحيحة" وأن ورئيس الوزراء لم يرد بعد على العرض الأميركي الفرنسي.



وأضاف أن "نتنياهو أمر الجيش باستمرار القتال في الشمال بكل قوة".



كما قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس إنه "لن يكون هناك وقف لإطلاق النار وسنقاتل ضد حزب الله حتى النصر وعودة سكان الشمال".



وذكر مسؤولون أميركيون لصحيفة نيويورك تايمز أن إسرائيل وحزب الله لم يوقعا بعد على اقتراح وقف القتال، فيما قال مسؤولون آخرون لصحيفة "يسرائيل هيوم" إن الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ "خلال ساعات قليلة".