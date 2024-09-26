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عربي و دولي
يديعوت احرونوت تزعم ان هدف الاغتيال في ضاحية بيروت هو قائد الوحدة الجوية لحزب الله
2024-09-26 | 08:26
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يديعوت احرونوت تزعم ان هدف الاغتيال في ضاحية بيروت هو قائد الوحدة الجوية لحزب الله
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يديعوت احرونوت تزعم ان هدف الاغتيال في ضاحية بيروت هو قائد الوحدة الجوية لحزب الله
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الاغتيال
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