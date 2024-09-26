بالفيديو - صاروخ يستهدف تل ابيب

أعلن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، يوم الجمعة، عن إطلاق تحالف دولي يهدف إلى إقامة الدولة الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين. جاء ذلك خلال اجتماع وزاري في نيويورك، حيث أوضح أن الاجتماع الأول للتحالف سيعقد في الرياض.



