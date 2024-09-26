بالفيديو - صاروخ يستهدف تل ابيب pic.twitter.com/Z2HSBUtsaV
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) September 26, 2024
بالفيديو - صاروخ يستهدف تل ابيب pic.twitter.com/Z2HSBUtsaV
أعلن رئيس مكتب وزراء العدو الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن الولايات المتحدة تعاونت مع إسرائيل لطرح اقتراح لوقف إطلاق النار في لبنان، بالتعاون مع شركاء دوليين وإقليميين.
أعلن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، يوم الجمعة، عن إطلاق تحالف دولي يهدف إلى إقامة الدولة الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين. جاء ذلك خلال اجتماع وزاري في نيويورك، حيث أوضح أن الاجتماع الأول للتحالف سيعقد في الرياض.