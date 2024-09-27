ماذا قال نتنياهو عن وقف النار مع لبنان؟
أعلن رئيس مكتب وزراء العدو الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن الولايات المتحدة تعاونت مع إسرائيل لطرح اقتراح لوقف إطلاق النار في لبنان، بالتعاون مع شركاء دوليين وإقليميين.
وأكد نتنياهو أن إسرائيل تتفق مع أهداف المبادرة الأميركية التي تهدف إلى تمكين سكان المناطق الحدودية الشمالية من العودة بأمان إلى منازلهم، معرباً عن تقديره للجهود الأميركية في تعزيز الاستقرار في المنطقة.
كما أشار إلى أن فرقاً من الجانبين اجتمعت لمناقشة تفاصيل المبادرة، وسيستمرون في الحوار خلال الأيام المقبلة.