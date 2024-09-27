ماذا قال نتنياهو عن وقف النار مع لبنان؟

وأكد نتنياهو أن إسرائيل تتفق مع أهداف المبادرة الأميركية التي تهدف إلى تمكين سكان المناطق الحدودية الشمالية من العودة بأمان إلى منازلهم، معرباً عن تقديره للجهود الأميركية في تعزيز الاستقرار في المنطقة.

كما أشار إلى أن فرقاً من الجانبين اجتمعت لمناقشة تفاصيل المبادرة، وسيستمرون في الحوار خلال الأيام المقبلة.