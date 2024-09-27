الحرس الثوري: إسرائيل غير قادرة على مهاجمة حزب الله برياً

ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية، صباح اليوم الجمعة، عن حسين طائب، أن "حزب الله أطلق إنذارًا خطيرًا لإسرائيل بإطلاق صاروخ باليستي على تل أبيب، وهذا الشعور بالخطر دفع الولايات المتحدة لبذل جهود لوقف إطلاق النار بسرعة".

وأشار طائب إلى أنه "قبل طوفان الأقصى كانت المبادرة دائماً في يد إسرائيل، وكانت دائماً في موقع الهجوم وكانت فصائل المقاومة في موقع الدفاع"، منوها إلى أن "فصائل المقاومة الفلسطينية، كسرت الهيمنة الأميركية والإسرائيلية بعلمها بخطة العدو وتخطيها 4 أجهزة مخابرات إسرائيلية، وقيامها بعمل استباقي بتنفيذ عملية طوفان الأقصى".

ولم يكتف مستشار القائد العام للحرس الثوري الإيراني، حسين طائب، بل أضاف أن "إطلاق الصواريخ والقصف العنيف على غزة ولبنان وقتل الأطفال والنساء يعود لفشل إسرائيل في مواجهة قوى المقاومة الباسلة".