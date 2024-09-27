فايننشال تايمز عن مسؤولين أميركيين: الدعوة إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله تم تنسيقها مع إسرائيل

العودة الى الأعلى سي إن إن عن مسؤول أميركي: رد فعل إسرائيل أثار تساؤلات بشأن السبب الذي دفع نتنياهو لرفض الاقتراح إلى هذا الحد