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رئيس الوزراء الأسترالي: الأمر واضح عندما تدعو أميركا وبريطانيا وأستراليا ودول أخرى إلى خفض التصعيد
2024-09-27 | 08:02
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رئيس الوزراء الأسترالي: الأمر واضح عندما تدعو أميركا وبريطانيا وأستراليا ودول أخرى إلى خفض التصعيد
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رئيس الوزراء الأسترالي: الأمر واضح عندما تدعو أميركا وبريطانيا وأستراليا ودول أخرى إلى خفض التصعيد
عربي و دولي
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وزير الحرب الإسرائيلي: لدينا حسابات مفتوحة منذ سنوات مع العديد من الأطراف وكنا ننتظر الفرصة
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