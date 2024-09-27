نتنياهو ينعت الحزب بـ "محور الشر".. وغالانت: سنواصل ضربه لتحقيق الهدوء في الشمال

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الحرب ضد ما وصفه بـ"محور الشر الإيراني" ضرورية، في حين أكد وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت استمرار العمليات العسكرية ضد لبنان حتى تحقيق الهدوء في الشمال.