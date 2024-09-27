اسرائيل تدرس تطبيق "خطة عسكرية جديدة"

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الحرب يوآف غالانت صدقا على دراسة العمليات التي يمكن تنفيذها في غزة على أساس "خطة الجنرالات".

وطرحت ما تسمى "خطة الجنرالات" مؤخرا وكشفت تسريبات نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية وأميركية أنها تنص على حصار شمال قطاع غزة ووقف المساعدات الإنسانية وإجلاء السكان.



ونقلت تلك الوسائل عن نتنياهو قوله خلال جلسة مغلقة في الكنيست -الأحد الماضي- إنه يدرس هذه الخطة "المنطقية".



وذكرت شبكة "سي إن إن" الأميركية عن مسؤول عسكري إسرائيلي سابق أن نتنياهو يدرس خطة "لإجبار كل الفلسطينيين شمال قطاع غزة على الرحيل".



وأضاف أن "الخطة تهدف لتحويل شمال القطاع إلى منطقة عسكرية مغلقة، ومحاصرة مقاتلي حماس وإجبارهم على الاستسلام أو الجوع".



من ناحية أخرى، قالت "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية قبل أيام إن "من المتوقع أن يعرض الجيش الأيام المقبلة عدة بدائل لخطة توزيع المساعدات الإنسانية في غزة".



وأضافت الصحيفة أن "الخطط ستعرض على نتنياهو وستتضمن خيارات تهدف إلى سحب السلطة المدنية من حماس".