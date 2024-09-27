بالفيديو - مغادرة وفود دول عدة مع بدء خطاب نتنياهو

غادرت وفود دول عدة مع بدء خطاب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام الامم المتحدة pic.twitter.com/oI4OupB2hR
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) September 27, 2024
غادرت وفود دول عدة مع بدء خطاب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام الامم المتحدة pic.twitter.com/oI4OupB2hR
أعلن المتحدث باسم جيش العدو أنه يتم دراسة نتائج الهجوم على القيادة المركزية لحزب الله.وأكد عدم وجود تغييرات في توجيهات الجبهة الداخلية حتى الآن.كما أشار إلى أن جيش العدو الإسرائيلي يعتزم توجيه ضربات لمبانٍ استراتيجية تابعة لحزب الله، محددًا أن الضربات ستستهدف خلال الساعات القادمة مباني في بيروت تُستخدم لتخزين الأسلحة. وفق تعبيره. وأعلن حيش العدو أنه لن نسمح باستخدام مطار مدني في لبنان لأغراض عسكرية.