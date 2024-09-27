إسرائيل تدفع بحشود عسكرية إلى حدود لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، تجنيد لواءَي احتياط للقتال على الجبهة الشمالية، كما بدأ بحشد دبابات وآليات حربية ثقيلة على الحدود مع لبنان، وفق ما أظهرت صور من هناك.

وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري اكتمال تجنيد لواءي احتياط للمشاركة في القتال على الجبهة الشمالية وفتح وحدات مستودعات الطورائ، وتوزيع معدات لوجستية ووسائل قتالية على الجنود.



وأوضح أنه "تم تجنيد لواء الاحتياط (6) ولواء الاحتياط (228) وعدة كتائب احتياط إضافية بهدف السماح بمواصلة الجهود القتالية وضرب القدرات العسكرية لتنظيم حزب الله وخلق الظروف لإعادة سكان الشمال بأمان إلى منازلهم"، وفق تعبيره.



وقالت صحيفة "الواشنطن بوست" إنّ قوافل عسكرية إسرائيلية تحتشد في الشمال، استعدادا لاحتمال توغل بري في لبنان؛ حيث اتجهت سيارات جيب ومركبات عسكرية وناقلات جند، وتموضَعت في أماكن مختلفة بالمناطق الشمالية.



وكان رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي قال إن "الغارات الجوية في لبنان تمهد الطريق لعملية برية محتملة ضد حزب الله".



في السياق، قال مسؤول أمني إسرائيلي اليوم إن "أي عملية برية قد تنفذها القوات الإسرائيلية ضد حزب الله في لبنان ستكون "أقصر" ما يمكن.



وقال المسؤول لصحفيين طالبا عدم كشف اسمه "سنحاول تنفيذها بأقصر وقت ممكن" مضيفا "أعتقد أننا نعد لذلك كل يوم، ومن المؤكد أن هذه الوسيلة في متناولنا".