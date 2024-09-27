بالفيديو - إصابة مبنى بضربة صاروخية من لبنان في صفد المحتلة

أعلن المتحدث باسم جيش العدو أنه يتم دراسة نتائج الهجوم على القيادة المركزية لحزب الله.



وأكد عدم وجود تغييرات في توجيهات الجبهة الداخلية حتى الآن.



كما أشار إلى أن جيش العدو الإسرائيلي يعتزم توجيه ضربات لمبانٍ استراتيجية تابعة لحزب الله، محددًا أن الضربات ستستهدف خلال الساعات القادمة مباني في بيروت تُستخدم لتخزين الأسلحة. وفق تعبيره.



وأعلن حيش العدو أنه لن نسمح باستخدام مطار مدني في لبنان لأغراض عسكرية.