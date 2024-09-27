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عربي و دولي

بلينكن: الخيارات التي ستتخذها جميع الأطراف في الأيام المقبلة في الشرق الأوسط ستحدد المسار الذي ستتبعه المنطقة

2024-09-27 | 16:04
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بلينكن: الخيارات التي ستتخذها جميع الأطراف في الأيام المقبلة في الشرق الأوسط ستحدد المسار الذي ستتبعه المنطقة
بلينكن: الخيارات التي ستتخذها جميع الأطراف في الأيام المقبلة في الشرق الأوسط ستحدد المسار الذي ستتبعه المنطقة

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بلينكن: الخيارات التي ستتخذها جميع الأطراف في الأيام المقبلة في الشرق الأوسط ستحدد المسار الذي ستتبعه المنطقة

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تغطية شاملة | تطورات الجبهة والميدان.. وعين على إتفاق التهدئة
بـ "ضربات إسرائيلية".. الدفاع السورية تعلن إستشهاد 5 عسكريين

اقرأ ايضا في عربي و دولي

بعد إستهداف الضاحية.. بيان لحزب الله
18:22

بعد إستهداف الضاحية.. بيان لحزب الله

صدر عن العلاقات الإعلامية في حزب الله البيان التالي: "لا صحة لإدعاءات العدو الصهيوني الكاذبة عن وجود أسلحة أو مخازن أسلحة في المباني المدنية التي استهدفها بالقصف في الضاحية الجنوبية قبل قليل."



18:22

بعد إستهداف الضاحية.. بيان لحزب الله

صدر عن العلاقات الإعلامية في حزب الله البيان التالي: "لا صحة لإدعاءات العدو الصهيوني الكاذبة عن وجود أسلحة أو مخازن أسلحة في المباني المدنية التي استهدفها بالقصف في الضاحية الجنوبية قبل قليل."



جيش العدو: قصف الضاحية خلال ساعات.. وماذا قال عن المطار؟
17:15

جيش العدو: قصف الضاحية خلال ساعات.. وماذا قال عن المطار؟

أعلن المتحدث باسم جيش العدو أنه يتم دراسة نتائج الهجوم على القيادة المركزية لحزب الله.

وأكد عدم وجود تغييرات في توجيهات الجبهة الداخلية حتى الآن.

كما أشار إلى أن جيش العدو الإسرائيلي يعتزم توجيه ضربات لمبانٍ استراتيجية تابعة لحزب الله، محددًا أن الضربات ستستهدف خلال الساعات القادمة مباني في بيروت تُستخدم لتخزين الأسلحة. وفق تعبيره.

وأعلن حيش العدو أنه لن نسمح باستخدام مطار مدني في لبنان لأغراض عسكرية.

17:15

جيش العدو: قصف الضاحية خلال ساعات.. وماذا قال عن المطار؟

أعلن المتحدث باسم جيش العدو أنه يتم دراسة نتائج الهجوم على القيادة المركزية لحزب الله.

وأكد عدم وجود تغييرات في توجيهات الجبهة الداخلية حتى الآن.

كما أشار إلى أن جيش العدو الإسرائيلي يعتزم توجيه ضربات لمبانٍ استراتيجية تابعة لحزب الله، محددًا أن الضربات ستستهدف خلال الساعات القادمة مباني في بيروت تُستخدم لتخزين الأسلحة. وفق تعبيره.

وأعلن حيش العدو أنه لن نسمح باستخدام مطار مدني في لبنان لأغراض عسكرية.

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