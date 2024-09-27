الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

عربي و دولي

بلينكن: اللحظة حرجة في الشرق الأوسط والعالم

2024-09-27 | 17:08
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
بلينكن: اللحظة حرجة في الشرق الأوسط والعالم
بلينكن: اللحظة حرجة في الشرق الأوسط والعالم

بعد الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الجمعة أن اللحظة حرجة في الشرق الأوسط والعالم، داعياً إلى هدنة بين "إسرائيل" وحزب الله بعدما تجاهلت إسرائيل مقترحا لوقف إطلاق النار صاغته الولايات المتحدة وفرنسا.

وقال بلينكن في مؤتمر صحافي في ختام أسبوع من اللقاءات الدبلوماسية في الأمم المتحدة، إن "أهم شيء يجب القيام به من خلال الدبلوماسية هو محاولة وقف إطلاق النار في كلا الاتجاهين أولا، ثم استخدام الوقت الذي تتيحه لنا مثل هذه الهدنة للبحث في إمكان التوصل إلى اتفاق دبلوماسي أوسع".
وتابع "قد يبدو المسار الدبلوماسي صعبا في هذه اللحظة، لكنه موجود، وهو في تقديرنا ضروري. سنواصل العمل بشكل مكثف".
كما قال إن واشنطن ستتخذ "كل الإجراءات" اللازمة إذا تعرضت مصالحها للهجوم وسط تصاعد العنف في الشرق الأوسط.
وتابع "ستتخذ الولايات المتحدة كل الإجراءات ضد أي طرف يستغل الوضع لاستهداف الطواقم الأميركية والمصالح الأميركية في المنطقة".
من جانبه، قال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أنه ينبغي تجنب نشوب حرب شاملة في لبنان.
بدوره، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن قلقه الجمعة من أن "موجة الصدمة" التي أحدثتها الحرب في غزة تهدد الشرق الأوسط برمته بـ"السقوط في الهاوية"، معربا عن دعمه لمقترح الهدنة الفرنسي-الأميركي بين "إسرائيل" وحزب الله.
وقال أنطونيو غوتيريش خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في غزة، إن "موجة الصدمة الناجمة عن الموت والدمار غير المسبوقين في غزة تهدد الآن بدفع المنطقة بأكملها إلى السقوط في الهاوية: انفجار واسع النطاق له عواقب لا يمكن تصورها".
كما أشار إلى أن "الحرب في لبنان يمكن أن تؤدي إلى تصعيد جديد يشمل قوى خارجية"، لافتا إلى الضربة التي استهدفت بحسب "إسرائيل" المقر المركزي لحزب الله في ضاحية بيروت الجنوبية الجمعة.
وقال في هذا السياق "أؤيد تماما اقتراح وقف إطلاق النار الموقت الذي من شأنه أن يتيح توصيل المساعدات الإنسانية ويمهد الطريق لاستئناف مفاوضات جادة من أجل سلام مستدام".
كما شدد أنطونيو غوتيريش أمام مجلس الأمن قائلا "نحن بحاجة إلى وقف إطلاق النار الآن. لا يمكننا السماح بمفاوضات لا نهاية لها كما هو الحال بشأن غزة. علينا أن نمنع نشوب حرب إقليمية بأي ثمن"، مضيفا "غزة هي مركز العنف وغزة هي المفتاح لوضع حد له".
بلينكن: اللحظة حرجة في الشرق الأوسط والعالم

عربي و دولي

الضاحية الجنوبية

إسرائيل

حزب الله

أميركا

أنتوني بلينكن

العودة الى الأعلى
Aljadeed
إعلام العدو: نتنياهو وغالانت صدقا على دراسة العمليات التي يمكن تنفيذها بغزة على أساس خطة الجنرالات
فايننشال تايمز عن مسؤولين أميركيين: الدعوة إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله تم تنسيقها مع إسرائيل

اقرأ ايضا في عربي و دولي

وزير خارجية إيران: إسرائيل استخدمت قنابل أميركية خارقة للمخابئ لضرب الضاحية
20:29

وزير خارجية إيران: إسرائيل استخدمت قنابل أميركية خارقة للمخابئ لضرب الضاحية

اتهم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الولايات المتحدة الجمعة بـ"التواطؤ" في "الجرائم" الإسرائيلية ضد غزة ولبنان، مشيراً إلى الدعم العسكري المقدم لإسرائيل.

وخلال اجتماع لمجلس الأمن، أكد عراقجي ضرورة محاسبة النظام الإسرائيلي، لكنه أضاف أن التواطؤ الأميركي لا يمكن تجاهله.

​كما اتهم العدو الإسرائيلي باستخدام قنابل أميركية خارقة للمخابئ لضرب بيروت، مشدداً على دعم طهران للبنان والمقاومة بكافة الوسائل.

20:29

وزير خارجية إيران: إسرائيل استخدمت قنابل أميركية خارقة للمخابئ لضرب الضاحية

اتهم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الولايات المتحدة الجمعة بـ"التواطؤ" في "الجرائم" الإسرائيلية ضد غزة ولبنان، مشيراً إلى الدعم العسكري المقدم لإسرائيل.

وخلال اجتماع لمجلس الأمن، أكد عراقجي ضرورة محاسبة النظام الإسرائيلي، لكنه أضاف أن التواطؤ الأميركي لا يمكن تجاهله.

​كما اتهم العدو الإسرائيلي باستخدام قنابل أميركية خارقة للمخابئ لضرب بيروت، مشدداً على دعم طهران للبنان والمقاومة بكافة الوسائل.

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024