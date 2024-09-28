وزير خارجية إيران: نطالب مجلس الأمن الدولي باتخاذ إجراءات جادة لوقف آلة القتل الصهيونية

أطلق المتحدث باسم جيش العدو الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إنذارًا عاجلاً لسكان الضاحية الجنوبية لبيروت، محددًا ضرورة إخلاء بعض المناطق.

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شمل التحذير حي برج البراجنة، خاصة المباني القريبة من مدرسة الأمير وروني كافيه، إضافة إلى حي حدث بيروت بالقرب من مدرسة البيان.

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وحذر أدرعي من وجود مصالح تابعة لحزب الله في تلك المناطق، وفق زعمه. مؤكدًا على أهمية الابتعاد بمسافة لا تقل عن 500 متر لضمان سلامتهم وسلامة أحبائهم.