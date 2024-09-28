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عربي و دولي

وزير خارجية إيران: نطالب مجلس الأمن الدولي باتخاذ إجراءات جادة لوقف آلة القتل الصهيونية

2024-09-27 | 21:14
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وزير خارجية إيران: نطالب مجلس الأمن الدولي باتخاذ إجراءات جادة لوقف آلة القتل الصهيونية
وزير خارجية إيران: نطالب مجلس الأمن الدولي باتخاذ إجراءات جادة لوقف آلة القتل الصهيونية
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وزير خارجية إيران: نطالب مجلس الأمن الدولي باتخاذ إجراءات جادة لوقف آلة القتل الصهيونية

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جوزيب بوريل: كل الضغوط الدبلوماسية تمارس لوقف إطلاق النار لكن يبدو أن لا أحد قادر على إيقاف نتنياهو
وزير خارجية إيران: إسرائيل استخدمت قنابل أميركية خارقة للمخابئ لضرب الضاحية

اقرأ ايضا في عربي و دولي

وزير خارجية إيران: إسرائيل استخدمت قنابل أميركية خارقة للمخابئ لضرب الضاحية
20:29

وزير خارجية إيران: إسرائيل استخدمت قنابل أميركية خارقة للمخابئ لضرب الضاحية

اتهم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الولايات المتحدة الجمعة بـ"التواطؤ" في "الجرائم" الإسرائيلية ضد غزة ولبنان، مشيراً إلى الدعم العسكري المقدم لإسرائيل.

وخلال اجتماع لمجلس الأمن، أكد عراقجي ضرورة محاسبة النظام الإسرائيلي، لكنه أضاف أن التواطؤ الأميركي لا يمكن تجاهله.

​كما اتهم العدو الإسرائيلي باستخدام قنابل أميركية خارقة للمخابئ لضرب بيروت، مشدداً على دعم طهران للبنان والمقاومة بكافة الوسائل.

20:29

وزير خارجية إيران: إسرائيل استخدمت قنابل أميركية خارقة للمخابئ لضرب الضاحية

اتهم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الولايات المتحدة الجمعة بـ"التواطؤ" في "الجرائم" الإسرائيلية ضد غزة ولبنان، مشيراً إلى الدعم العسكري المقدم لإسرائيل.

وخلال اجتماع لمجلس الأمن، أكد عراقجي ضرورة محاسبة النظام الإسرائيلي، لكنه أضاف أن التواطؤ الأميركي لا يمكن تجاهله.

​كما اتهم العدو الإسرائيلي باستخدام قنابل أميركية خارقة للمخابئ لضرب بيروت، مشدداً على دعم طهران للبنان والمقاومة بكافة الوسائل.

إنذار إسرائيلي جديد وعاجل إلى سكان هذه المناطق في الضاحية
20:08

إنذار إسرائيلي جديد وعاجل إلى سكان هذه المناطق في الضاحية

أطلق المتحدث باسم جيش العدو الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إنذارًا عاجلاً لسكان الضاحية الجنوبية لبيروت، محددًا ضرورة إخلاء بعض المناطق.

شمل التحذير حي برج البراجنة، خاصة المباني القريبة من مدرسة الأمير وروني كافيه، إضافة إلى حي حدث بيروت بالقرب من مدرسة البيان.

وحذر أدرعي من وجود مصالح تابعة لحزب الله في تلك المناطق، وفق زعمه. مؤكدًا على أهمية الابتعاد بمسافة لا تقل عن 500 متر لضمان سلامتهم وسلامة أحبائهم.

20:08

إنذار إسرائيلي جديد وعاجل إلى سكان هذه المناطق في الضاحية

أطلق المتحدث باسم جيش العدو الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إنذارًا عاجلاً لسكان الضاحية الجنوبية لبيروت، محددًا ضرورة إخلاء بعض المناطق.

شمل التحذير حي برج البراجنة، خاصة المباني القريبة من مدرسة الأمير وروني كافيه، إضافة إلى حي حدث بيروت بالقرب من مدرسة البيان.

وحذر أدرعي من وجود مصالح تابعة لحزب الله في تلك المناطق، وفق زعمه. مؤكدًا على أهمية الابتعاد بمسافة لا تقل عن 500 متر لضمان سلامتهم وسلامة أحبائهم.

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