جوزيب بوريل: كل الضغوط الدبلوماسية تمارس لوقف إطلاق النار لكن يبدو أن لا أحد قادر على إيقاف نتنياهو

اتهم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الولايات المتحدة الجمعة بـ"التواطؤ" في "الجرائم" الإسرائيلية ضد غزة ولبنان، مشيراً إلى الدعم العسكري المقدم لإسرائيل.وخلال اجتماع لمجلس الأمن، أكد عراقجي ضرورة محاسبة النظام الإسرائيلي، لكنه أضاف أن التواطؤ الأميركي لا يمكن تجاهله.كما اتهم العدو الإسرائيلي باستخدام قنابل أميركية خارقة للمخابئ لضرب بيروت، مشدداً على دعم طهران للبنان والمقاومة بكافة الوسائل.
أطلق المتحدث باسم جيش العدو الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إنذارًا عاجلاً لسكان الضاحية الجنوبية لبيروت، محددًا ضرورة إخلاء بعض المناطق.شمل التحذير حي برج البراجنة، خاصة المباني القريبة من مدرسة الأمير وروني كافيه، إضافة إلى حي حدث بيروت بالقرب من مدرسة البيان.وحذر أدرعي من وجود مصالح تابعة لحزب الله في تلك المناطق، وفق زعمه. مؤكدًا على أهمية الابتعاد بمسافة لا تقل عن 500 متر لضمان سلامتهم وسلامة أحبائهم.