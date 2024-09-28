جيش العدو: طائراتنا ألقت نحو 85 قنبلة خارقة للتحصينات تزن طنا من المتفجرات لاغتيال نصر الله

حزب الله: رداً على ‏الاعتداء والاغتيال الذي نفذه العدو على طريق دمشق بيروت قصفنا على دفعات مقر قيادة فرقة الجولان 210 ‏في قاعدة نفح بعشرات صواريخ الكاتيوشا