شبكة NBC: إيران تلوح بإرسال قوات إلى لبنان

رئيس جهاز العلاقات الخارجيّة في "القوات اللبنانية" ريشار قيومجيان لـ الجديد: الحرب اليوم بين محور إيران و"إسرائيل" والسؤال لماذا إقحام لبنان في هذه المعركة؟