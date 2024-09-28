"سي إن إن" عن مسؤول أميركي: خطر حرب كبرى كان سيتصاعد لو وقع هجوم بيروت قبل 6 أشهر أما الآن فحزب الله وإيران أضعف

جعجع: اليوم التالي لنا لأننا أولاد الغد ونحمل لغته ومفاهيمه أما محور الممانعة فلقد رأينا ما كانت نتيجة تحكمه بزمام الأمور لذا لا يتوقع أحدهم أن يكون هذا المحور عنوان المرحلة المقبلة