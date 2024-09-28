المرشد الإيراني: مسيرة نصرالله ستستمر وضربات المقاومة ستكون أكثر وضوحاً

وشدد المرشد الإيراني، أن "مسيرة سيد المقاومة ستستمر وضربات المقاومة على جسد الكيان الصهيوني ستكون أقوى".
وأضاف "جبهة المقاومة فقدت قائداً بارزاً، وخسر حزب الله زعيماً لا مثيل له، لكن بركات جهاده الذي دام عقوداً من الزمن لن تضيع أبداً، إن الأساس الذي أسسه في لبنان وصدّره إلى جبهات المقاومة الأخرى، لن يختفي بفقده، بل سيقوى بدمائه ودماء شهداء هذه الحادثة،إن الأهداف الشريرة للكيان الصهيوني لم تنتصر في هذه الحادثة".
وتابع "سيد المقاومة لم يكن شخصا، بل كان طريقا ومدرسة، وسيستمر هذا الطريق. وإلى زوجة السيد عزيز العزيزة التي قدمت أيضاً ابنها السيد هادي قبلها في سبيل الله، وإلى أبنائها الأحباب وإلى أهالي شهداء هذه الحادثة، وإلى كل عضو في حزب الله وإلى شعب لبنان العزيز وسلطاته العليا، والجبهة كلها، أهنئ وأعزي المقاومة، والأمة الإسلامية جمعاء، باستشهاد نصر الله العظيم ورفاقه الشهداء".