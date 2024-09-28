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المتحدث بإسم جيش العدو: تحذير لسكان لبنان وخاصة المتواجدين في منطقة البقاع وضاحية بيروت الجنوبية وجنوب لبنان
2024-09-28 | 12:09
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المتحدث بإسم جيش العدو: تحذير لسكان لبنان وخاصة المتواجدين في منطقة البقاع وضاحية بيروت الجنوبية وجنوب لبنان
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محليات
عربي و دولي
العدو:
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